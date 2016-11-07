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    «Ингольштадт» отправил Каучински в отставку

    Руководство «Ингольштадта» отправило в отставку главного тренера Маркуса Каучински, сообщает официальный сайт клуба. Причина – неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. По прошествии 10-ти туров черные располагаются на 17-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав лишь два очка. В последних девяти играх «Ингольштадт» потерпел восемь поражений. Кроме того, команда вылетела из Кубка Германии, проиграв в 1/16 финала по пенальти «Айнтрахту».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2016 15:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 ноября 2016, 13:47

      Лаббадиа, Скрипник, Хёкинг, Каучински, кто следующий? И это всего за 10 туров. Да-а, с тренерами в Бундеслиге не церемонятся. Сеньор Карло, помяните моё слово - если будете продолжать в том же духе - Вы следующий! Задумайтесь!

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