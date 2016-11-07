«Ингольштадт» отправил Каучински в отставку

Руководство «Ингольштадта» отправило в отставку главного тренера Маркуса Каучински, сообщает официальный сайт клуба. Причина – неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. По прошествии 10-ти туров черные располагаются на 17-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав лишь два очка. В последних девяти играх «Ингольштадт» потерпел восемь поражений. Кроме того, команда вылетела из Кубка Германии, проиграв в 1/16 финала по пенальти «Айнтрахту».