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    Миллер: «Поздравляю болельщиков «Зенита» с уверенным лидерством в российском футболе»

    Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил болельщиков «Зенита» с тем, что команда обеспечила себе участие в стадии плей-офф Лиги Европы.

    «Поздравляю всех болельщиков петербургского «Зенита» с новым ярким достижением и уверенным лидерством в российском футболе. Семь путевок в весеннюю стадию еврокубков в семи сезонах подряд – это новый российский рекорд. Это наша новая покоренная футбольная вершина, которая является практически неприступной.

    «Зенит» уверенно, с большим отрывом, лидирует среди российских команд в рейтинге УЕФА, входя сегодня в число 16 лучших клубов Европы. И это абсолютно заслуженно. Только вперед! «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.11.2016 19:21
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 24 ноября 2016, 20:17

      Вот ебанутик

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 6 ноября 2016, 09:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      уверенное лидерство в российском футболе? в газпрёме что своя таблица? то один деятель решил что зина самая популярная в России по опросам ленинградской области,теперь вот ещё закидом,походу газом обдышались,поэтому и стадион никак достроить не могут

      -5
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > massaboss 6 ноября 2016, 12:57

      в своей блевотине не захлебнись,наростили блять всяких гуливеров и воров

      -2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 5 ноября 2016, 23:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак- Чемпион!!!

      -9
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 5 ноября 2016, 21:09

      16 лучших клубов Европы - это те, кто вышел из группы в Лиге Чемпионов в этом году. Налицо полное незнание матчасти.
      Скажем честно, что Зениту попалась более слабая группа, чем Краснодару. И дальше соперники будут серьёзнее.
      И заглянем в таблицу: Зенит не лидер текущего чемпионата России.
      Миллер, так о чём ты говоришь?

      1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг > Павелий 5 ноября 2016, 21:46

      Прочитай текст ещё раз или три. И напрягись-как в уборной, только наоборот-мозгом. Может поймёшь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > 5 ноября 2016, 22:56

      Не, не поймёт.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 5 ноября 2016, 21:02

      Как говорил Беккенбауэр: 'Кубок УЕФА - это кубок неудачников!'

      7
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan > WhiteEgon 6 ноября 2016, 09:36

      А что говорить тогда о Спартаке, который уже 16 лет даже в кубок УЕФА попасть не может?

      2
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      Рейтинг: +38

      d_joker 5 ноября 2016, 20:56

      Ой чмошникам жопу подлизали они и хвост свой собачий выпримили!Скоро обсолютно скоро вы заткнетесь ибо гретет наше время!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > d_joker 5 ноября 2016, 21:22

      ну да идет время ваших серебрянных или бронзовых медалей как обычно

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +4920

      neveldomha 5 ноября 2016, 20:29

      Поздравил и хорошо. За ваш счет и за наши деньги. В любом случае спсбо!

      0
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      Рейтинг: +176

      gencha19 5 ноября 2016, 20:26

      Слава Миллеру.Ура Газпрому. Зато Россия в жопе.

      9
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 5 ноября 2016, 19:56

      завтра Миллер убедится кто на каком месте и кто в ж*пе

      0
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 5 ноября 2016, 19:51

      Может это всё по делу
      Нам с газпрома понабздели?

      -1
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