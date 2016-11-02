Футболисты «Манчестер Сити» оскорбили Месси после матча ЛЧ

Форвард «Барселоны» Лионель Месси подвергся оскорблениям после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Как сообщает источник, аргентинца оскорбили футболисты английского клуба.

Инцидент произошел в момент, когда Месси направлялся по тоннелю стадиона в раздевалку. В ответ на оскорбление футболист назвал своего обидчика глупцом. В ситуацию вмешался форвард «горожан» Серхио Агуэро, после чего конфликт был исчерпан.

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл со счетом 3:1.