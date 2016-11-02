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    Футболисты «Манчестер Сити» оскорбили Месси после матча ЛЧ

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси подвергся оскорблениям после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Как сообщает источник, аргентинца оскорбили футболисты английского клуба.

    Инцидент произошел в момент, когда Месси направлялся по тоннелю стадиона в раздевалку. В ответ на оскорбление футболист назвал своего обидчика глупцом. В ситуацию вмешался форвард «горожан» Серхио Агуэро, после чего конфликт был исчерпан.

    Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл со счетом 3:1.

    Источник: Marca

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    02.11.2016 07:28
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 2 ноября 2016, 17:49

      Сначала 5 мячей золотых получи, потом тяфкай...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 2 ноября 2016, 13:12

      Месси смени прическу и все будет норм.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      анжи... 2 ноября 2016, 12:47

      Хамство никого и никогда не украшало

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 ноября 2016, 12:42

      Завидуют!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      nelez 2 ноября 2016, 11:54

      Я болельщик РЕАЛА.Ненавижу Барсу и самого Месси. Но это не означает что Месси плох.Он все таки великий футболист.Оставил свое имя в истории мирового футбола.Оскорбление любого человека неприличное дело.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 2 ноября 2016, 11:11

      ...собака лает,караван идет...
      так что эти оскорбления,вид выражения зависти к таланту рыжебородого)))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 ноября 2016, 10:18

      А может за дело? Может он на поле выкинул что нибудь, за что по морде дают? Осудили, ни зная кого и за что...

      -3
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > ufos73 2 ноября 2016, 12:11

      А может, а может ...кабы где-то, кто-то, возможно. Идиотизм.

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > илья 009 2 ноября 2016, 12:43

      Ну раз ты все знаешь скажи из за чего все это )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 2 ноября 2016, 10:14

      класс

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      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 2 ноября 2016, 10:08

      Лучшебы подрались)))

      1
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      Рейтинг: +370

      mik1954 2 ноября 2016, 09:49

      Поглумиться над великим для пигмеев счастье...

      5
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