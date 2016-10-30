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    Каррагер: «Для Роналду «Золотой мяч» важнее ЛЧ. Я смеялся, когда он оспаривал гол Мораты»

    Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что для Криштиану Роналду индивидуальные награды важнее командных побед.

    «Есть такое чувство, что он будет больше доволен «Золотым мячом», чем победой в Лиге чемпионов.

    Возьмем матч на прошлой неделе против «Атлетика» из Бильбао. Я не мог удержаться от смеха, когда увидел, как он апеллировал к судье насчет того, что победный гол Альваро Мораты – его одноклубника – был забит из офсайда.

    Вот в чем разница между Месси и Роналду. Я не скрываю, на чьей я стороне. Только Месси», – сказал Каррагер.

    Источник: AS

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    30.10.2016 00:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA 30 октября 2016, 10:25

      Идёт пиар Месси...
      И так каждый раз, когда Роналду должен получить ЗМ.
      Великий игрок Месси, но не надо об этом кричать каждый раз, когда Роналду по праву был лучше в сезоне. Имейте уважение к другому великому футболисту.

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 30 октября 2016, 09:34

      Ну да,особенно сейчас,когда он,покрасив волосы,стал похож на 100 долларовую за час...)))))

      1
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      Рейтинг: +992

      опус 2 30 октября 2016, 04:13

      Только Месси!!!

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 30 октября 2016, 02:05

      Безусловно, он прав. Не уверен, насчёт именно этого конкретного момента, но в общем - всё верно. Месси гораздо более велик, как игрок, и настолько же более велик, как человек. Криш - хорош, но его эгоизм и самолюбие - это уже не очень красиво.

      4
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      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 30 октября 2016, 00:48

      Такую чушь сказал если честно.

      -2
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