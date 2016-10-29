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    Де Бур: «Интер» верит в меня»

    Главный тренер «Интера» Франк де Бур заявил, что руководство миланского клуба верит в него. Напомним, ранее сообщалось, что за неудовлетворительные результаты команды голландский специалист может быть отправлен в отставку.

    «Всегда важно, когда руководство клуба поддерживает вашу философию. Это нужно не только для тренерского штаба, но и для игроков. Все-таки они каждый день читают множество историй о моей возможной отставке, что плохо сказывается на атмосфере в раздевалке. Боссы клуба публично выразили поддержку мне. Они верят в меня и наш проект. Скоро результаты придут», – сказал де Бур.

    Источник: Football Italia

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    29.10.2016 16:01
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