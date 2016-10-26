Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сакки: «Анчелотти тоже умеет злиться, я видел его в ярости»

    Итальянский специалист Ариго Сакки рассказал о характере главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.

    «Я несколько раз видел его в ярости – и в качестве игрока, и в качестве тренера. Карло тоже умеет злиться, если ситуация этого требует.

    Карло знает, что ему делать. Он знает, когда нужно быть милым и выказать игрокам симпатию, а когда – немного приструнить их.

    Мы говорим о тренере, который уже 20 лет работает с лучшими командами мира и который выиграл тьму трофеев. Он может приспособиться к любой ситуации», – сказал Сакки.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2016 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11