Рэшфорд и Ихеначо выйдут в дерби Манчестера в Кубке английской лиги с первых минут

Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», в которых команды начнут матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Блинд, Рохо, Шоу, Кэррик, Эррера, Погба, Мата, Рэшфорд, Ибрагимович.

Запасные: Ромеро, Дармиан, Феллаини, Шнейдерлин, Лингард, Янг, Депай.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Маффео, Отаменди, Компани, Клиши, Фернандо, Гарсия, Навас, Сане, Нолито, Ихеначо.

Запасные: Ганн, Коларов, Фернандиньо, Гюндоган, Адарабийо, Стерлинг, Агуэро.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится на «Олд Траффорд» сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени.