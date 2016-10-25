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    Анчелотти: «Селфи Косты? Может, в следующий раз мы сделаем фото вместе»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что достаточно спокойно смотрит на поступок полузащитника команды Дугласа Косты, который после гола в ворота менхенгладбахской «Боруссии» (2:0) в 8-м туре чемпионата Германии сделал селфи.

    «Сейчас люди живут в эпоху социальных медиа. Конечно, мне хочется видеть игроков, сосредоточенными на игре. Но такие моменты могут иметь место. Коста показал хороший футбол, а матч стал для него первым после травмы.

    Могу позволить ему такой поступок. Может, в следующий раз он решит и меня привлечь к селфи. Сделаем общее фото», – приводит слова Анчелотти канал Bild в YouTube.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2016 13:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 октября 2016, 16:09

      Карло лучший! Даже если не выигрывает - остается замечательным человеком и другом своей команды. Судей не винит. Игроков не выгоняет... Ну и конечно в основном выигрывает с различными командами!

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 25 октября 2016, 15:26

      Как приятно читать адекватные слова

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 25 октября 2016, 14:56

      Отличный тренер! Успехов!!!

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 октября 2016, 14:31

      Всё правильно сказал Папа Карло. Как и по мне - пусть забивают побольше, остальное спишется!

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 25 октября 2016, 14:17

      очень крутой тренер и замечательный человек!

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