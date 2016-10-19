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    Налдо: «Шальке» – команда очень высокого уровня, но и «Краснодар» ничуть не слабее»

    Защитник «Краснодара» Налдо поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Шальке». По словам футболиста, краснодарский клуб ожидает тяжелая и напряженная игра.

    «Для обоих соперников этот матч имеет огромное турнирное значение, поскольку выигрыш практически гарантирует выход из группы. Ожидаю исключительно напряженной, тяжелой игры. «Шальке» – команда очень высокого уровня, с прекрасным подбором игроков, но и наша, считаю, ничуть не слабее. Мы должны в первом матче на нашем новом стадионе показать все, на что мы способны, продемонстрировать наш лучший футбол. Надеюсь, болельщики заполнят трибуны до отказа и помогут нам своей поддержкой, а мы в свою очередь сделаем все, чтобы подарить им победу», – заявил бразилец.

    Напомним, игра состоится 20 октября в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    19.10.2016 12:19
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