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    Примера. «Реал» разгромил «Бетис»

    В матче восьмого тура Примеры «Реал» со счетом 6:1 обыграл «Бетис». В составе мадридцев дубль сделал Иско, по голу забили Рафаель Варан, Карим Бензема, Марсело и Криштиану Роналду. За «Бетис» отличился Альваро Сехудо.

    «Реал» набрал 18 очков и находится на второй позиции, по дополнительным показателям уступая «Атлетико». «Бетис» остался на 15-м месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Бетис – Реал – 1:6 (0:4)

    Голы: 0:1 – Варан, 4; 0:2 – Бензема, 32; 0:3 – Марсело, 40; 0:4 – Иско, 45; 1:4 – Сехудо, 56; 1:5 – Иско, 63; 1:6 – Роналду, 79.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 23:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 октября 2016, 06:10

      Красавцы!!!

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      Рейтинг: +49

      melnicn 16 октября 2016, 02:19

      super!!!

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 октября 2016, 00:49

      Результативно!!!

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      Рейтинг: +18

      Real Madrid005 15 октября 2016, 23:42

      с победой

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