Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «АЗ – не очень известная команда, которая программирована специально для еврокубков»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ.

    «Меня волнует то, что АЗ – не очень известная команда. Это команда, которая программирована специально для еврокубков. Она воспитывает игроков и продает их в европейские клубы. В прошлом году клуб закончил сезон с положительным финансовым балансом. Они строят свою игру в зависимости от финансового интереса.

    Как и во всех голландских клубах, в центральной оси играют высокорослые, мощные футболисты, а фланги очень быстрые. На флангах играют молодые игроки 20–21 года, очень юркие и быстрые. Они имеют шансы быть проданными. В этом плане мы будем играть с очень мотивированной командой. Наши игроки должны проникнуться мыслью, что нас ожидает непростой матч. Сегодня и завтра постараемся изучить игру АЗ», – сказал Луческу.

    Матч «Зенит» – АЗ состоится в четверг, 29 сентября. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2016 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 28 сентября 2016, 22:42

      У АЗ нет шансов в Петербурге

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 28 сентября 2016, 22:10

      Завтра мы этим травокурам задницы то надерем )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 28 сентября 2016, 21:48

      Так и распрограммируйте ее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 20:50

      Неизвестный голладский клуб, а с финансами полный порядок, зато наши известные все в долгах только и тянут деньги то на игроков то на стадионы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 28 сентября 2016, 20:24

      Мудрый, правильный тренер Цыган, очень хочу чтобы в Зените у него все получилось.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11