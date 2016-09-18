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    Каррагер: «Погба стоит столько, что Моуринью должен изменить схему ради него»

    Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о том, как главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью следует использовать Поля Погба.

    «Моуринью пользуется схемой 4-2-3-1, но Погба испытывает проблемы при такой системе и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Франции.

    Если он перейдет на 4-3-3, то это вызовет последствия для других игроков, в том числе для Мхитаряна и Руни, который сейчас играет на позиции десятого номера.

    Должен ли тренер менять схему ради одного футболиста? Если он стоит 90 миллионов фунтов, то ответ – да», – сказал Каррагер.

    Источник: Squawka Football

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    18.09.2016 01:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      Lublucalcho 18 сентября 2016, 03:47

      Мхитарян играл уже в схеме 4-3-3 в Боррусии. Тюхел нашел ему блестящее применение. Так же и для Руни, который так и жаждет играть в центре, данная схема будет как раз кстати.

      -1
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      Рейтинг: +29

      Her.O > Lublucalcho 18 сентября 2016, 04:05

      Таким боком Феллаини станет чистым опорником, а учитывая как он любит уходить со своей позиции, аукнется это сильно МЮ. Да и Руни в полузащите гиблое дело, сборная уже показало это. Но с Каррагером я согласен. От Поля больше пользы если его разгрузить.

      3
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      Рейтинг: +15

      Lublucalcho > Her.O 18 сентября 2016, 06:42

      Вспоминается те самые три игры под руководством Ван Гала. Когда был бит Тоттенхем, Ливерпуль, МанСити... Блестящий отрезок. Центр команды был на высоте и все благодаря Каррику. Если и брать за основу треугольник в центре то тока с Карриком. Он придаст команде баланс. Задаст отличную динамику игре. Так же Фелл будет максимально эффективным.
      Каррик - это условный Пирло, благодаря которому и был раскрыт потенциал Погба. Не без усилии Антони Конте, конечно. Но будет ли гибок Моуринью и сможет ли он перейти через себя и пойти против своей философии, вот в чем вопрос. Для меня лично это очень интересная развязка. Буду с нетерпением ждать што же он примет.

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      Рейтинг: +29

      Her.O > Lublucalcho 19 сентября 2016, 00:13

      Согласен Кэррик мозг. Но в какой он щас форме не известно. Игрок уже не молодой.

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