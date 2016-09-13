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    Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» может отказаться от Руни

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни должен в срочном порядке повышать свой нынешний уровень футбола, если хочет и дальше попадать в основной состав своей команды.

    «У Руни явные проблемы с попаданием в основу. Проблема нападающего в «Манчестер Юнайтед» в том, что он хочет играть на позиции, куда есть более предпочтительные варианты. Если он хочет и дальше быть в «Манчестер Юнайтед», то ему следует улучшить свою игру», – отметил Каррагер.

    Источник: Goal.com

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    13.09.2016 06:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 сентября 2016, 15:26

      я не представляю Юнайтед без Руни, даже на скамейке его не вижу. но ему действительно нужно прибавить в игре!

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 13 сентября 2016, 09:30

      Рано или поздно он уйдет, но вряд ли МЮ откажется от него в ближайшее время!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 08:28

      Ага! Бывший защитник Ливерпуля грозит Руни!

      1
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 13 сентября 2016, 08:23

      а где слова самого Руни? как данный заголовок вообще сочетается с тем, что написано внутри??? бред какой то просто

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      Рейтинг: +360

      kuchipachi > kuchipachi 13 сентября 2016, 09:15

      молодцы! поменяли заголовок!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 сентября 2016, 08:16

      Тоже мне хрен нашелся... не представляю мю без руни нужны момент отличный пас даст и бориться доконца

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