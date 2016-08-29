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    Обамеянг хочет перейти в «Реал»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг намерен сменить клуб этим летом.

    Сообщается, что футболист хочет перейти в «Реал» и собирается приложить усилия к тому, чтобы трансфер состоялся уже в летнее трансферное окно. По информации источника, игрок уведомил руководство немецкого клуба о своем желании.

    Ранее Обамеянг уже заявлял о том, что хотел бы однажды стать футболистом «Реала».

    В прошлом сезоне Обамеянг сыграл за «Боруссию» 49 матчей, забил 39 голов и отдал 12 результативных передач. В трех матчах сезона нынешнего он отметился двумя точными ударами и двумя голевыми пасами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    29.08.2016 21:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 30 августа 2016, 16:51

      Левандовский тоже хочет в реал, и прилагает усилия, только нужны ли они реалу?

      0
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 30 августа 2016, 01:05

      Он как- бы давно об этом говорил . В этом сезоне точно не уйдет .

      0
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      Рейтинг: +21

      @edm.music 29 августа 2016, 22:34

      в аренду

      0
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      Рейтинг: +21

      @edm.music 29 августа 2016, 22:34

      нуу, зряя! та не будешь ты там играть..выкинут в артенду кароч

      0
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