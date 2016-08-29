Обамеянг хочет перейти в «Реал»

Левандовский тоже хочет в реал, и прилагает усилия, только нужны ли они реалу?
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг намерен сменить клуб этим летом.
Сообщается, что футболист хочет перейти в «Реал» и собирается приложить усилия к тому, чтобы трансфер состоялся уже в летнее трансферное окно. По информации источника, игрок уведомил руководство немецкого клуба о своем желании.
Ранее Обамеянг уже заявлял о том, что хотел бы однажды стать футболистом «Реала».
В прошлом сезоне Обамеянг сыграл за «Боруссию» 49 матчей, забил 39 голов и отдал 12 результативных передач. В трех матчах сезона нынешнего он отметился двумя точными ударами и двумя голевыми пасами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.