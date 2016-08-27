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    Белявский: «Футболистам безразлично, есть результат или нет. Все равно они получают деньги»

    Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро гимнаст Давид Белявский выразил мнение, что футболисты незаслуженно много зарабатывают.

    «В спорте все бывает, но я смотрю другие команды, которые не в топе даже: футболисты бегают, пытаются что-то изменить, переломить ход игры, прорываются, бросаются, фолят, наконец, чтобы остановить как-то нападение. У наших я борьбы не вижу. Иногда бывает, но моментами только, в целом же не замечаю.

    Нужно заслуженно деньги получать. Есть результат — получил, нет результата — не получил. А у футболистов безразлично, есть результат или нет. Все равно получают. Потому что от клуба — не от министерства спорта. Что-то не так в этой схеме», – приводит слова Белявского «Московский комсомолец».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2016 06:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 27 августа 2016, 13:12

      так ведь денежками агенты рулят, а они все уважаемые люди: против них не прет наша корумпированная властишка))

      2
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      Рейтинг: +319

      семенчик 27 августа 2016, 10:38

      Такавший жизнь! Про олимпийцев скоро забудут, футбол будет всегда

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 августа 2016, 08:37

      Ыды ф футбол,Давыд!

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 27 августа 2016, 08:26

      обрезание им сделать нужно

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 27 августа 2016, 08:19

      Сравнил несравнимые вещи. Конечно, в чем то он прав, но давай представим слабый клуб, который всегда борется за выживание которые мало забивают. И что, теперь там футболистам бесплатно играть что ли? Или что в твоем понимание "результат", 3 призовых места т.е. игроки первых трех команд по итогам чемпионата получат бабки, а остальные 13 нет? Надоели уже эти завистники. Бред какой-то пишут, сравнивают разные сферы абсолютно.Футбол самая популярная игра, а гимнастику смотрят бабушки самих спортсменов, вот и уровень денег.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Алексей1988 27 августа 2016, 08:57

      Даже на ПФЛ приходит больше народу,чем на гимнастику.Ты вообще зачем гимнастикой занимаешься,здоровый мужик.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 27 августа 2016, 12:30

      Если очень долго сидеть на одном месте,мимо тебя пронесут труп твоего врага(Восточная мудрость).Так и живу)))

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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей > андрей андреев 27 августа 2016, 13:14

      для этого необходимо не мало врагов))...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > против коблабоашей 27 августа 2016, 13:41

      Врагов нашей страны много и все они в одном месте(и это не Америка)))

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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей > андрей андреев 27 августа 2016, 13:50

      я уже 20лет, как понял, где они базируются... совсем рядом с Парадом Победы(((...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > против коблабоашей 27 августа 2016, 14:00

      Это точно)))

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