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    Наставник «Астаны»: «Наши футболисты заслужили государственные награды»

    Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов пообщался с журналистами после выездного матча с БАТЭ (2:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Напомним, что клуб из Казахстана сумел пробиться в групповой этап турнира.

    «В этом году мы проделали большую работу. Два года подряд мы пробиваемся в групповой этап еврокубков. Нам где-то повезло сегодня. БАТЭ играл лучше. Тем не менее, считаю, чистая победа. Наши игроки заслужили государственные награды.

    Задачи на групповой этап? Пока задача – хорошо сыграть. Нужно дождаться завтрашней жеребьевки», – сказал он.

    Источник: Pressball

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    26.08.2016 06:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 августа 2016, 09:26

      ...этот лошадир стойлов на себя по ходу намекает...по скольку, вместе с игроками, награды получит и тренер....да что там награды??? надо на центральной площади астаны построить аллею героев из 7-метровых скульптур каждому члену команды астана!!!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 августа 2016, 08:53

      В таком случае, игроки Реала должны ходить с ног до головы в орденах, как Л. И. Брежнев.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Ardenn 26 августа 2016, 12:04

      Логично, спасибо, что напомнил про казахские тугрики.

      -1
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 26 августа 2016, 07:27

      молодцы, что ещё сказать.

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