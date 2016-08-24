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    Нойер: «Горько и грустно слышать о том, что произошло со Швайнштайгером»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ситуацию с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бастианом Швайнштайгером. Напомним, решением главного тренера Жозе Моуринью Швайнштайгер был переведен во вторую команду «МЮ».

    «Это очень горько и грустно. Мы знаем, какую важную роль играл Бастиан во всех своих командах – как в «Баварии», так и в сборной.

    Для меня он был одним из лучших полузащитников в мире и остается таковым до сих пор. Так что очень жаль, что сейчас футбольный мир потерял его из виду», – сказал Нойер.

    Источник: Goal.com

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    24.08.2016 20:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 25 августа 2016, 10:59

      Маур как всегда на скандалах пиарится...посредственный тренерошка

      1
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 25 августа 2016, 10:05

      ССаный моуринью осел(((

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Георгий 07 01 93 рус 25 августа 2016, 10:53

      цыгане захватили манчестер

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