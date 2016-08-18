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    Лига Европы. «Шахтер» на выезде обыграл «Истанбул»

    Донецкий «Шахтер» в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы обыграл на выезде «Истанбул». Матч завершился со счетом 2:1. В первом тайме Цикалеши отправил мяч в собственные ворота, после чего Коваленко удвоил преимущество. Во второй половине Эмре сократил отставание в счете, но на большее стамбульскую команду не хватило.

    Лига Европы. 4-й квалификационный раунд, первый матч

    Истанбул ББ (Турция) – Шахтер (Украина) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Цикалеши, 24 (в свои ворота); 0:2 – Коваленко, 41; 1:2 – Эмре, 56.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2016 22:24
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