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    Венгер: «Купите 20 новых игроков и вас быстро опустят на землю»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер затронул тему работы клуба на трансферном рынке.

    «Если вы в стремлении осчастливить болельщиков, покупаете 20 игроков, то вас быстро опустят на землю. Сами покупки не могут принести побед. Необходимо выстраивать качественный футбол в команде. Конечно, в современном футболе все хотят видеть что-то новое, которое уже спустя полгода становится обыденностью. Касательно нападающих, то у нас уже есть Санчес и Уолкотт», – заявил Венгер.

    Источник: Guardian.com

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    14.08.2016 11:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +45

      moiseenko13 14 августа 2016, 12:27

      лучше продайте Жиру Оливье, (он растранжиривает моменты) пока такие игроки есть в команде арсеналу не стать чемпионом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 14 августа 2016, 12:09

      Сегодня Клопп Арсена и так на землю опустит, без 20-ти покупок )

      2
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      Рейтинг: +90

      greck > Димон Панкер 14 августа 2016, 13:46

      сегодня клопп будет грустным...

      -2
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      Рейтинг: +36

      pipboy47 > greck 14 августа 2016, 22:12

      ой как он грустит сейчас....)

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