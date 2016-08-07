«Бавария» не хочет возвращать Швайнштайгера

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге исключил вариант возвращения в команду Бастиана Швайнштайгера.

«Год назад Швайнштайгер обратился ко мне с просьбой отпустить его в «Манчестер Юнайтед». И теперь мне грустно смотреть на его положение в английском клубе, но мы не рассматриваем возвращение Бастиана в нашу команду. Положение Швайнштайгера показывает, насколько в «Баварии» честно и гуманно ведут себя по отношению к футболистам», – заявил Румменигге.