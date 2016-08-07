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    «Бавария» не хочет возвращать Швайнштайгера

    Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге исключил вариант возвращения в команду Бастиана Швайнштайгера.

    «Год назад Швайнштайгер обратился ко мне с просьбой отпустить его в «Манчестер Юнайтед». И теперь мне грустно смотреть на его положение в английском клубе, но мы не рассматриваем возвращение Бастиана в нашу команду. Положение Швайнштайгера показывает, насколько в «Баварии» честно и гуманно ведут себя по отношению к футболистам», – заявил Румменигге.

    Источник: FourFourTwo

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    07.08.2016 08:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 8 августа 2016, 17:02

      я очень уважаю Швайни за все его достижения, да и вообще за выдающуюся карьеру. НО, я изначально был против его трансфера именно в МЮ. к сожалению, в МЮ Швайни ожидаемо показал себя нулём.

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 7 августа 2016, 12:25

      Если бы не постоянные травмы, то играл на высочайшем уровне как раньше.. Обидно, что такие игроки пропадают из-за травм!

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