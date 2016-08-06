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    Феллер: «Байер» пока не может договориться с «Динамо» о трансфере Драговича»

    Спортивный директор «Байера» Руди Феллер поделился информацией о ходе переговоров с «Динамо» относительно трансфера защитника Александара Драговича. Напомним, президент киевского клуба Игорь Суркис ранее отверг предложение «аптекарей» по австрийцу. По информации СМИ, бело-голубые намерено выручить от продажи 25-летнего игрока 15 миллионов евро.

    «Временами бывает, что происходит срыв переговоров или в них наступает пауза. Наш интерес к Драговичу не пропал, однако мы пока очень далеки от достижения договоренности с киевским «Динамо», – сказал Феллер.

    Источник: Goal.com

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    06.08.2016 01:31
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