Зобнин: «В «Спартаке» я уже свой»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после ничьей с АЕКом (1:1) в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы подчеркнул, что полностью адаптировался в московской команде.

– Аленичев говорит об ощущении, что вы в «Спартаке» давно. Вы уже свой?

– Да, свой.

– Почему?

– Ко мне все хорошо относятся, я ко всем хорошо отношусь, чувствую ребят на тренировках, в матчах. Все хорошо.

– Какая была задача в матче с АЕК?

– Мы с Денисом Глушаковым футболисты одного плана, поэтому страховали друг друга.