Зобнин: «В «Спартаке» я уже свой»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после ничьей с АЕКом (1:1) в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы подчеркнул, что полностью адаптировался в московской команде.
– Аленичев говорит об ощущении, что вы в «Спартаке» давно. Вы уже свой?
– Да, свой.
– Почему?
– Ко мне все хорошо относятся, я ко всем хорошо отношусь, чувствую ребят на тренировках, в матчах. Все хорошо.
– Какая была задача в матче с АЕК?
– Мы с Денисом Глушаковым футболисты одного плана, поэтому страховали друг друга.
Источник: «Спорт-Экспресс»