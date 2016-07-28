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  • Карпин: «Спартак» – однозначный фаворит, у него не возникнет проблем с АЕКом»

Карпин: «Спартак» – однозначный фаворит, у него не возникнет проблем с АЕКом»

28 июля 2016, 15:20
3

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин уверен, что московский клуб одержит уверенную победу над АЕКом в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Априори «Спартак» сильнее, с приобретениями или без — это неважно. В этом матче «Спартак» — однозначный фаворит. Думаю, никаких проблем у него не возникнет.

Усилят ли команду Зобнин и Ещенко? Надо все увидеть на поле, тогда станет понятно, выгодная ли это замена ушедшим футболистам. Заранее говорить о том, что все хорошо или все плохо, неправильно», — сказал Карпин.

Напомним, что поединок между АЕКом и «Спартаком» начнется сегодня в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Спартак АЕК Карпин Валерий
Комментарии (3)
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vgarakh
1469710700
Если главным тренером был ты.
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апоголлл
1469725965
георгич ты ошибся проблемы уже созданы с такой игрой
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арейская
1469754649
Не только УВЕРЕННОЙ, вообще никакой победы мы не дождались, а ничья с АЕКом равносильна проигрышу
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