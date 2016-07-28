Карпин: «Спартак» – однозначный фаворит, у него не возникнет проблем с АЕКом»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин уверен, что московский клуб одержит уверенную победу над АЕКом в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Априори «Спартак» сильнее, с приобретениями или без — это неважно. В этом матче «Спартак» — однозначный фаворит. Думаю, никаких проблем у него не возникнет.

Усилят ли команду Зобнин и Ещенко? Надо все увидеть на поле, тогда станет понятно, выгодная ли это замена ушедшим футболистам. Заранее говорить о том, что все хорошо или все плохо, неправильно», — сказал Карпин.

Напомним, что поединок между АЕКом и «Спартаком» начнется сегодня в 18:00 по московскому времени.