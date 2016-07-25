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    Суркис: «Я сказал «Байеру», на каких условиях отпущу Драговича»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал журналистам о том, как обстоят дела с трансфером защитника команды Александара Драговича в «Байер». Ранее руководство чемпиона Украины заявляло, что хочет получить за австрийца не менее 15 миллионов евро.

    «Драгович – игрок «Динамо». Не секрет, что им интересуется «Байер». Те условия, которые они предлагают, меня не устраивают. У него сейчас небольшое повреждение, поэтому он и не играл. Я ему все объяснил, и давление на меня оказывать не надо. Я сказал Леверкузену, на каких условиях его отпущу. Сумму назвать? Зачем? Как только это произойдет, тогда будем говорить.

    Мотивация? Сегодня, может, у него нет мотивации, а завтра появится. Мы же не первый день проходим такие ситуации. Он высококвалифицированный футболист, а на «Байере» свет клином не сходится. Трансферное окно в Англии только открылось. По нему будут ещe очень достойные предложения», – сказал Суркис в интервью программе «Профутбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2016 11:55
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