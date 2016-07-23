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    Мутко уволит руководство ВОБ и исключит организацию из состава РФС

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что руководство Всероссийского объединения болельщиков будет уволено, а сама организация покинет состав союза. Отметим, что данные меры вызваны неудовлетворительным поведением болельщиков сборной России на Евро-2016.

    «Считаю, что ВОБ нас подвело на чемпионате Европы. На ближайшем заседании уволим руководство ВОБ и исключим эту организацию из состава РФС. Публично обращаюсь ко всем болельщикам, чтобы создали новую организацию. Но нам нужна такая организация, которая представляла бы интересы фанатского движения и выполняла бы свои обязательства.

    Мы рассчитывали на то, что наши болельщики поедут поддерживать команду, а не устраивать беспорядки, срывать матчи. Мы не думали, что среди них окажется руководитель ВОБ. Господин Шпрыгин проявил неуважение ко всему РФС и ко всем нам. Он был выдворен из страны, ему был запрещен въезд, а он нашел ход, пришел на стадион. Лишний негатив по отношению к России и создания лишнего пропагандистского шума – мы это видели», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2016 17:17
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 июля 2016, 10:21

      По хорошему Мутко надо уволить в первую очередь, но нельзя Потому, что он ДРУГ.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 июля 2016, 19:38

      Вот кто, оказывается, во всём виноват - ВОБ! А я то думал...

      "Если в доме нет воды,
      Значит, выпили ВОБы!"
      В.Л.Мутко

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 24 июля 2016, 06:02

      Если англичане сами начали кидаться на наших, что им надо было делать? Тем более в количестве разница была огромная и то разогнали англичашек. В чем позор то? Это ты позорник, а не они.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 24 июля 2016, 03:00

      позорник, как же ты жалок мутдко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      FANS86 23 июля 2016, 19:30

      Моральный урод!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      SARSAD 23 июля 2016, 19:12

      Когда уже сам себя уволит?

      5
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      Рейтинг: +2888

      absent32 23 июля 2016, 19:11

      а зборная бл* не подвела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 июля 2016, 18:53

      Считаю, что ВОБ нас подвело на чемпионате Европы.

      Тоесть типа больше НАС никто не подвел? Да и кого нас? Нас - болельщиков, или вас - клопов вонючих?

      2
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      Рейтинг: +11231

      alp 23 июля 2016, 18:51

      То есть, это ВОБ виноват в провале сборно. вона чо... то есть руководство РФС и сам лично - дартаньян с мушкетерами

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 июля 2016, 18:45

      Принес в жертву ВОБ, в попытке отмазаться самому перед ФИФА. Удастся ли?

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