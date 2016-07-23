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    Аэропорт Мадейры получит имя Роналду

    Аэропорт Мадейры получит имя нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Отныне он будет носить название «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду». Региональный совет острова уже поддержал решении о переименовании.

    Напомним, 31-летний игрок является уроженцем главного города Мадейры – Фуншала. Португальцы стали в этом году чемпионами Европы, переиграв в финале сборную Франции (1:0). Сам Роналду в решающем поединке покинул поле из-за травмы еще в середине первого тайма, что не стало препятствием для итоговой победы подопечных Фернанду Сантуша.

    Источник: O Jogo

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    23.07.2016 01:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +160

      veltrener 23 июля 2016, 14:51

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 23 июля 2016, 13:34

      за бабки Криштиану может купить название Сантьяго-Бернабео и что

      0
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 23 июля 2016, 13:19

      еще бы, теперь благодаря ему Мадейра известна на весь мир...к стати,в августе семьей летим в Аэропорт Мадейры Криштьяно Роналду))

      0
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      Рейтинг: +51

      петр1975 23 июля 2016, 12:00

      Парень заслужил. У кого спрашиваешь что известного в Португалии 85% говорят что Роналду

      1
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 23 июля 2016, 10:56

      Раскукарекались диванные эксперты, в честь вас никогда нечего не назовут и не переименуют...

      2
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      Рейтинг: +160

      veltrener > Rorschach krym 23 июля 2016, 14:51

      Ванга, ты опять с нами?

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 23 июля 2016, 09:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в честь педика аэропорт назвали :)

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 23 июля 2016, 09:33

      можно сразу страну переименовать

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 июля 2016, 06:57

      И сорт винограда Ронадильон.

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 23 июля 2016, 03:53

      ну совсем уже...

      1
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      Рейтинг: +160

      veltrener 23 июля 2016, 02:32

      может ещё страну переименуете в Роналдугалию?))

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      Рейтинг: +806

      тигрик > veltrener 23 июля 2016, 13:20

      ну тут не понятно в честь Галины или в честь Роналду)))

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