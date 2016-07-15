Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду пытается ускорить восстановление после травмы, которую он получил в финале чемпионата Европы. Сообщается, что 31-летний форвард проводит процедуры во время отпуска на Ибице, используя барокамеру для ускорения восстановления связок.

Предполагается, что Роналду пропустит около четырех недель.