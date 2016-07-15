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    Роналду пытается ускорить восстановление после травмы

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду пытается ускорить восстановление после травмы, которую он получил в финале чемпионата Европы. Сообщается, что 31-летний форвард проводит процедуры во время отпуска на Ибице, используя барокамеру для ускорения восстановления связок.

    Предполагается, что Роналду пропустит около четырех недель.

    Источник: Marca

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    15.07.2016 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июля 2016, 18:11

      Красава... Ещё не успел толком оклиматься после победы на евро, а уже хочет рвать и метать на футбольном поле, не затягивая с выздоровлением и на день.

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