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    «Милан» расторг контракт с Тассотти

    «Милан» договорился о досрочном расторжении контракта с проведшим 37 лет в структуре клуба Мауро Тассотти. Сотрудничество было прекращено по взаимному согласию сторон.

    Тассотти выступал в составе «россонери» с 1980-го по 1997-й годы, записав в свой актив 583 поединка. По окончании карьеры игрока он тренировал молодежную команду (с 1997-го по 2001-й годы). С 2001-го года он являлся ассистентом главного тренера, а в январе 2014-го несколько дней руководил «Миланом» с приставкой и.о.

    Источник: ФК «Милан»

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    12.07.2016 22:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 13 июля 2016, 16:45

      37 лет??? Никакой романтики.

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