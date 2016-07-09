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    Мариу хочет продолжить карьеру в «Интере»

    Хавбек «Спортинга» Жоао Мариу намерен продолжить свою карьеру в «Интере». Об этом игрок уже сообщил руководству «львов». Переговоры между лиссабонским и миланским клубами по 23-летнему игроку ведутся, однако на данный момент они далеки от завершения. Предложенные «нерадзурри» 25 миллионов евро не устроили португальцев.

    В данном случае «Интеру» остается надеяться на нового инвестора из Китая, который сможет обеспечить необходимые финансовые условия для сделки.

    В прошедшем сезоне Мариу принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметившись семью голами и 12 результативными передачами.

    Источник: Record

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    09.07.2016 18:59
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