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    Луис Альберто перейдет в «Севилью»

    Вингер «Ливерпуля» Луис Альберто близок к переходу в «Севилью». 23-летний игрок перебрался в стан красных как раз-таки из андалусского клуба летом 2013 года примерно за 6,8 миллионов фунтов стерлингов, однако не смог в полной мере проявить себя на «Энфилде» и последние два года провел в аренде.

    В настоящее время, Луис Альберто, защищавший в минувшем сезоне цвета «Депортиво», находится на грани подписания контракта с «рохибланкос». Как сообщают СМИ, сумма сделки составит семь миллионов фунтов. Предполагается, что трансфер будет оформлен в начале следующей недели.

    В прошедшем розыгрыше Примеры испанец принял участие в 28 играх, забив шесть голов и сделав семь результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    08.07.2016 12:12
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