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    Коман: «Нельзя допустить ошибку»

    Нападающий «Баварии» и сборной Германии Кингсли Коман рассказал о том, как его команде нужно действовать против атакующих игроков сборной Франции в полуфинале Евро-2016.

    «Мы должны будем держать под контролем всех атакующих игроков сборной Франции. Мы должны будем хорошо располагаться, сохранять порядок и быть предельно сосредоточенными, чтобы не допустить ошибку», – сказал Коман.

    Полуфинальный матч Евро-2016 Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Бавария»

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    06.07.2016 10:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      Prizha1993 6 июля 2016, 12:48

      Учите игроков!

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 6 июля 2016, 11:16

      Вы там совсем уже ебану..сь, он игрок сборной франции

      4
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