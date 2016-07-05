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    Бубнов: «У Уэльса есть потенциал, который позволит ему обыграть Португалию»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что в полуфинальном матче Евро-2016 между Португалией и Уэльсом небольшое преимущество будет на стороне подопечных Фернанду Сантуша из-за отсутствия в составе валлийцев дисквалифицированного хавбека Аарона Рэмзи.

    «Изначально шансы команд представляются мне как 50 на 50. В этой встрече все будут решать нюансы. Я без вариантов сказал бы, что фаворитом встречи является Уэльс, если бы не одно «но». Матч из-за дисквалификации пропустит один из лидеров команды Аарон Рэмзи. Самое обидное для него, что карточка была получена на ровном месте в ситуации, когда можно было обойтись без нее. Он рефлекторно подставил руку под мяч, и судья его не пожалел.

    Я допускаю вариант, при котором у Уэльса есть еще потенциал, который позволит команде обыграть Португалию. Не важно – в основное время, дополнительное или по пенальти.

    Португалия не выиграла на Евро еще ни одного матча. В какой-то степени это связано с предсказуемостью тактики для соперников. Главное – закрыть Роналду, это знают и понимают все. Если удается – остальные не всегда готовы брать на себя роль лидеров. Уверен, Уэльс постарается сделать тоже самое. И если справятся со своей задачей – смогут пройти в финал», – сказал Бубнов.

    Сборные Португалии и Уэльса проведут поединок 1/2 финала чемпионата Европы-2016 шестого июля. Начало встречи – в 22.00 по московскому времени.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.07.2016 22:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 6 июля 2016, 23:29

      Капитан очевидность!!!Все знают Роналдо и его попробуют закрыть?Ты серьёзно??Ну ты Бубнов эксперт от Бога!!Только ошибся,Португалия в финале!

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