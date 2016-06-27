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    Карпин: «Россия и Украина – худшие на Евро. Это две страны, где есть лимит»

    Бывший игрок сборной России Валерий Карпин поделился своим мнением о выступлении национальной команды на Евро-2016 и о влиянии лимита на легионеров на развитие футбола.

    «Мы почему-то все время равняемся на Испанию, Германию, Италию. А до них нам как до Луны.

    Нам надо равняться на Словакию, Чехию и смотреть, что происходит в этих странах, а в этих странах происходит то, что 16–17-летние футболисты больше тысячи или пятисот евро не зарабатывают. А наши футболисты 16–17 лет могут получать десятки тысяч долларов или евро.

    Две худшие команды на Евро – это Россия и Украина. И так получается случайно, видимо. Те две страны, где есть лимит на легионеров, они худшие», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.06.2016 23:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 28 июня 2016, 08:31

      Валера всё по делу говорит, но пока нашим футболом рулит Мутко будет только хуже.

      4
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      Рейтинг: +80

      СК > maior-60 28 июня 2016, 12:07

      Ну, не будет Мудко и что? Найдётся ещё кто-нибудь, кто будет надувать щёки.

      2
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 > СК 28 июня 2016, 14:28

      Нужен не функционер бестолковый, а профессионал, поигравший на высоком уровне и знающий изнутри все проблемы нашего футбола.

      1
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 28 июня 2016, 06:56

      КАРПИН. ХОРОШ ТРЫНДЕТЬ, БЕРИ ПРИМЕР С ИСЛАНДИИ, ЕЗЖАЙ НА КАМЧАТКУ, ТАМ СОТВОРИ СБОРНУЮ, ТОГДА ПОВЕРИМ!!!

      -3
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 28 июня 2016, 06:53

      А В УКРАИНЕ ЕЩЕ И ВУЛКАНОВ НЕТ!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 28 июня 2016, 00:28

      Впервые согласен с Карпиным! Но легионеров, котрорые сжирают бюджеты клубов, получая в одиночку больше всех остальных - гнать!

      0
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 > multiscan 28 июня 2016, 07:07

      А ВЕДЬ ПОСМОТРИ,ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЭТИ ЛЕГИОНЕРЫ ЗАДАЮТ СЕЙЧАС ТОН В СВОИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНДАХ. ДАЖЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСЛАНДЕЦ! И ИГРАЮТ ОНИ В РОССИИ.ГДЕ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ "СПЕЦИАЛИСТОВ" НЕТ ФУТБОЛА.ПОИНТЕРЕСУЙСЯ ВО СКОЛЬКО РАЗ СИГУРДССОН ПОЛУЧАЕТ МЕНЬШЕ МАМАЕВА ИЛИ СМОЛОВА!!! ЗВЕЗДИТ ТВОЙ КАРПИН! САМ ОН КОГО ВОСПИТАЛ И НА КОГО СТАВКУ ДЕЛАЛ КАК ТРЕНЕР?

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 28 июня 2016, 00:20

      А теперь лимит на легионеров будет и в Англии. И их сборная уже опарафинилась.

      2
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      Рейтинг: +15

      Kotljar01 28 июня 2016, 00:12

      Обалдеть, Валера истину глаголит!!!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 28 июня 2016, 00:02

      Впереди ещё больший позор ожидает....домашний позор...так как за два года кардинально ничего не поменять...а молодёжи..Аля Головин спать хотелось на сборную...бабки тока подавай

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 июня 2016, 23:36

      В кои то веки Валера по делу сказал, надо быть Мудко что бы это не понимать

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 27 июня 2016, 23:32

      Полностью согласен, не было лимита получили сборную, которая шикарно выросла и выступила в 2008 году! Теперь есть лимит, и ни хрена НЕТ! Услышьте РФС! Ни Хрена НЕТ! Есть только сумасшедшие контракты старичков!

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