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    Бэйл побил рекорд 58-летней давности

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл отличился в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России (3:0).

    Этот гол стал третьим на турнире для валлийца, который также поразил ворота сборных Словакии и Англии.

    Таким образом, Бэйл установил рекорд результативности своей сборной на чемпионатах Европы и мира. Прошлое достижение принадлежало Айвору Оллчерчу, который дважды отличился на ЧМ-1958.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 03:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +46

      propolis 21 июня 2016, 04:26

      А есть рекорд по количеству пасов вратарю на одном чемпионате? Тут наши впереди планеты всей

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 21 июня 2016, 03:59

      Ну еще бы не побил...

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 21 июня 2016, 03:49

      Бэйла в министры спорта РФ!!!!!!

      -2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > mutabor0992 21 июня 2016, 06:40

      Я понимаю поражение и все дела но больше не кури))

      1
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