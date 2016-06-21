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    Дмитрий Комбаров: «Был атакующий состав, вот и пропустили две контратаки»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

    – С Англией была хорошая игра, вырвали ничью на последних минутах. Сегодня не хватило агрессии, много чего не получилось.

    – Состав сегодня вроде у нас был атакующий.

    – Да, вот и пропустили две контратаки. Два быстрых гола, после них было тяжело что-то сделать.

    – После того шока в первом тайме можно сказать, что команде не получилось прийти в себя?

    – Постарались что-то создать, но не получилось, – сказал Комбаров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.06.2016 01:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +628

      somn 21 июня 2016, 07:40

      Три удара по воротам-это атакующий состав? Уму не постижимо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 21 июня 2016, 07:32

      А до двух голов вы будто, что то сделали)

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 21 июня 2016, 03:29

      ты за Уэльс играл что ли?или перегрелся?атакующий состав,попытались что-то сделать.Вам Уэльс накидал трешку играя в 5 защитников,и даже защитник смог вам забить который 6 лет по утверждениям не забивал.Сука кокорин,у тебя статистика хуже чем у него))))

      0
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 21 июня 2016, 02:09

      АТАКУЮЩИЙ)))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))

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