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    Шпрыгин: «Просто задержали, ничего не понимаю»

    Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал об обстоятельствах своего задержания французскими властями во время матча третьего тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Уэльса (0:3).

    «Просто задержали, ничего не объяснили, пока ничего не понимаю», – сказал Шпрыгин.

    Напомним, после фанатских беспорядков в Марселе Шпрыгин и еще 19 представителей ВОБ были выдворены из Франции, однако глава организации решил посетить матч против Уэльса, после чего снова был задержан.

    Источник: Р-Спорт

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    21.06.2016 01:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 июня 2016, 01:29

      Патриот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      romvad 21 июня 2016, 01:24

      Мощно. Выдворили и запретили въезд. Несмотря на это, поехал опять и, как ни странно, был задержан. И ничего теперь не понимает.

      2
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      ...
      Рейтинг: +18

      Вовааа > romvad 21 июня 2016, 04:42

      Въезд не был запрещён....очнись

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