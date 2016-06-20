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    Россия в заключительном туре группового этапа попытается обыграть Уэльс

    20 июня пройдет поединок третьего тура группового этапа Евро-2016, в котором сборная России сыграет с командой Уэльса. Турнирное положение обязывает подопечных Леонида Слуцкого играть только на победу. При любом другом раскладе россияне покидают турнир, заняв последнюю строчку в турнирной таблице. Напомним, что сейчас в активе сборной России одно очко, словаки и валлийцы имеют по три очка, а англичане набрали четыре балла.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 21:00
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 20 июня 2016, 23:07

      А я еще до начала Евро ванговал им 1 очко в группе...http://bombardir.ru/n
      ews/469884#comments

      0
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    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 20 июня 2016, 23:02

      рррр

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +241

      Moveton 20 июня 2016, 22:59

      выставлять тех же незабивных нападающих, поменять щенникова который отдал голевую передачу на деревянного комбарова, зенитовские звёзды, которые бегают хуже аршавина - привет россия - мы соскучились, мы едем домой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +241

      Moveton 20 июня 2016, 22:56

      пусть также пешком домой возвращаються

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 22:29

      В сегодняшних комментариях наши горе-специалисты отдавали заранее победу этим позорникам, только к голосу болельщиков никто не прислушался. Гнать сраной метлой Слуцкого и сборище лишенцев. Не прошло и двадцати минут, все стало на свои места. Так кому на Руси жить хорошо?

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Андрей Ермошин 20 июня 2016, 22:32

      Одев траур на локти брали же "повышенные обязательства"... С.ка, опозорили страну, принеся радость в стан "партнёров". Нельзя так!.

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 20 июня 2016, 22:27

      Как я и прогнозировал на этом сайте перед первой игрой с Англией -" ...потеряем столько сил, что даже ничья будет "Пирровой". А дальше - по чисто русскому плану. Чем раньше вернёмся домой, тем больше времени на семью и бл.дей... С ув.

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 20 июня 2016, 22:22

      для мечтающих алигофренов: еще до евро предсказал, что эти деревяшки из группы не выйдут

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 20 июня 2016, 22:21

      позорники домой сука

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      Рейтинг: +62

      jinhae 20 июня 2016, 22:21

      боже как это проходит...

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 20 июня 2016, 22:20

      Что я сказал?!.

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