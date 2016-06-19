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    Шпрыгин: «На вопрос про доход ответил: «12 тысяч»

    Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал об одном из эпизодов полицейского допроса. Напомним, Шпрыгин и другие представители ВОБ были задержаны французскими властями после фанатских беспорядков в Марселе во время Евро-2016.

    «Меня спросили: «Месье Шпрыгин, какой у тебя доход?»

    И я, чтобы не было никаких вопросов, ответил: «12 тысяч евро». Они переспросили несколько раз – да, говорю, 12 тысяч. И тогда главный полицейский в том кабинете сказал, что, наверное, ошибся с профессией.

    Все засмеялись и сказали мне: «Премного извините, но вам придется на ночь остаться в нашем «отеле». Я понимал, что арест истекает 16 июня, в 6.30 утра, с момента остановки в Каннах автобуса. Я был абсолютно спокоен, в событиях в старом порту Марселя не участвовал, и чтобы мне что-то предъявили, нужны веские основания», – сказал Шпрыгин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2016 01:55
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 июня 2016, 11:38

      Че за контора воб?Нв что живут?На членские взносы.Господи,сколько у нас дармоедов,мы их не обработаем

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 июня 2016, 11:16

      Ему ВОБ платит официальную зарплату 12000 евро в месяц?

      0
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      Рейтинг: +51

      Rasil 19 июня 2016, 11:02

      И я получаю 12 тысяч, правда рублей, а не евро.

      2
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 19 июня 2016, 10:19

      Я походу тоже ошибся с профессией)))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 июня 2016, 09:43

      Интересно, выгонят его или нет?
      Если не выгонят, то все эти драки, были запланированы.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 19 июня 2016, 11:40

      У тебя есть сомнения? Гардиан писал,там опознали несколько силовиков с провинции.Набери РИА новости,там перевод есть,что и почему

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 19 июня 2016, 12:21

      Я читал на Эхе, мне интересна реакция наших. Начнут прикрывать, значит косвенно подтвердят подозрения. А наши "своих не сдают, тут и вляпаются.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 19 июня 2016, 13:28

      Этот Шпрыгмн плм.Лебедева,сына Жирика.А он говорил,что подраться,это хорошо.Кстати,и Маркин тоже
      С какого перепуга,прес-секретаоь МВД говорит,что драка хорошо?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 19 июня 2016, 13:54

      Мысль о том. что Россию окружают враги, нужно постоянно подпитывать. На ЧЕ бьют, с олимпиады поперли, кругом враги, а болельщики благодатная почва.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 19 июня 2016, 14:58

      Ну ты то не такой. Ты Эхо слушаешь. Там плохого не скажут.

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      kykyi > Zeff 19 июня 2016, 15:08

      И тебе советую, хоть и не люблю советы раздавать, поменьше смотреть телевизор.

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      Zeff > kykyi 20 июня 2016, 09:43

      "Эхо Москвы" это то же, что и "Голос Америки". Грантоеды.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 20 июня 2016, 09:53

      Да хоть голос Зимбабве, главное, чтоб была разнообразная информация, а не пропаганда.
      И это ты зря, это структура Газпроммедия, работают с прибылью, грантов не получают. И самое главное там разные точки зрения, выступают и министры и депутаты и оппозиция. Читай. слушай, делай выводы САМ, ане эта жвачка из телевизора.

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      Zeff > kykyi 20 июня 2016, 10:35

      Да слушал я их какое то время, пока тошно от них не стало. Информация подаётся однобоко и всё со злобой, с ехидством. Правда ли то, что там Невзоров работает?

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      kykyi > Zeff 20 июня 2016, 11:02

      На счет однобокости, это ты зря, можешь послушать депутата Маркова, можешь попа, можешь Шендеровича, выбирай.
      Невзоров раз в неделю, во вторник или среду в одной из передач участвует.
      А на счет того что правительство шпыняют, это и есть функция СМИ. Это как нервная система у человека, они должны указывать, где "болит", где плохо, а не елей лить. Если у тебя откажет нервная система и не будет сигналить тебе, что у тебя что то аппендикс побаливает, не полечишь эту ерунду вовремя, помрешь от аппендицита.
      А по т/в не однобоко. все у нас лучше всех, кругом враги. Тоже самое гундели и при совке, результат известен.

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      Zeff > kykyi 20 июня 2016, 14:25

      Ты при совке жил?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 20 июня 2016, 15:13

      Конечно, могу рассказать, как было.

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      Zeff > kykyi 21 июня 2016, 20:10

      Буду читать очень внимательно, начинай!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 июня 2016, 09:35

      Хорошая мина, при плохой игре.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 июня 2016, 07:20

      А на самом деле сколько в месяц?

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 июня 2016, 02:23

      какой ловкий месье шпрыгин

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