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    Мутко: «Мы потеряли шесть–семь лет. Надо понять, что мы должны делать»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко поделился размышлениями о состоянии российского футбола.

    «После Евро мы должны изменить стратегические подходы к футболу. Надо понять, что мы должны сделать. Да, мы потеряли шесть–семь лет, постояли на месте, но сейчас у нас есть концептуальные подходы, будет новая система по поиску талантов. Нужно, чтобы у футбола была экономика», – сказал Мутко.

    Также чиновник рассказал о своих ожиданиях от матча сборной России против Уэльса.

    «Сборной России предстоит ключевой матч. Это тест для нас всех, который даст ответ о состоянии российского футбола на данный момент. Как говорится – счет на табло.

    Драматизировать, политизировать, давать резких оценок не надо. Нам по-крупному для себя надо ответить на вопрос, на каком уровне находимся, если словакам проигрываем.

    Парни прежде всего должны себе дать ответ на этот вопрос, если у них есть спортивные, а не экономические амбиции. Но упрекать ребят нельзя – все стараются, бьются, у нас шикарная команда, для которой настает момент истины».

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    Источник: ТАСС

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    18.06.2016 19:00
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    Комментарии49
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 19 июня 2016, 00:08

      Лет спик фо май харт

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 18 июня 2016, 21:56

      Мудко, хочешь помочь российскому спорту?? уйди.!!

      2
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      Рейтинг: +429

      Qranat 18 июня 2016, 21:39

      Вот из-за таких руководителей (Фурсенко и Мутко), позволявшим беспредельничать футбольным решалам (Гинерам, Миллерам, Газаевым и локомотивской даме) мы и оказались в зад-це ! С молчаливого согласия (ИЛИ)позволяи этим господам разваливать российский футбол ради выгоды руководителей нескольких, откровенно жирующих на народные денежки, клубов московских и питерского, плевать на интересы региональных футбольных школ и клубов, ломая сложившиеся систему, под интересный лишь узкому кругу денежных мешков, УКРОП... временную ломку чемпионата с системы весна- осень, лимиты под себя и т.д. Миллиарды вбухивают в распиаренных легионеров и тренеров, а своих талантливых, молодых ребят списали в утиль. По-этому нужно менять прежде всего руководство футбола, переизбирать РФС и его исполком, созданный под Гинера и КО... И не нужно исключать, что нынешняя сборная играет плохо, не потому-что игроки никудышние (хоть и действительно вызывались по указке или рекомендации клубного босса, а много лучших чем эти вызванные, остались за бортом), а причиной всему, с большей долею вероятности, является некомпетентность и низкий уровень профготовности к матчам подобного уровня, главного тренера команды... Поднимавшего кубки чемпионата ВОПРЕКИ реального распределения сил в первенстве, благодаря поддержке клуба руководством Страны, выражавшемся в помощи армейскому легиону со стороны арбитров... до недавнего времени, границей которому стали беспардонные выступления босса клуба и по команде, Слуцкого и его "попугаев"... и позор в Европе. Все заслуги ЦСКА в Европе ограничиваются работой Газаева и ВСЕ... И до сих пор нынешний рулевой выезжает именно на багаже того, газаевского, запаса, который скоро иссякнет... И будет виден очевидный ПШЫК в лице распиаренного Леонида. И всем на все наплевать, поскольку свое кресло всегда теплее, а интересы России используется как прикрытие от нападок адекватных болел и специалистов. А мы все о патриотизме... извините. Президенту (но России) нужно дать команду и провести контролируемое (один клик от открытого пользователя) всенародное (болельщики и специалисты) голосование по выборам главы РФС и исполкома, руководителя РФПЛ - пока эти горе-специалисты будут тянуть за уши на посты в футбольные организации своих, порядка в нашем футболе не будет никогда !!! Как ангажированная пресса и руководство двух футбольных структур выбирало лучшего тренера года в ЧР и кто реально им стал по мнению 80% болельщиков Страны, надеюсь, знают все. Назначили Слуцкого, а народ выбрал Бердыева. И так везде
      Грустно

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Qranat 19 июня 2016, 09:05

      Так можно договориться и до прямых,честных,открытых и свободных выборов.Думаю в их планы это не входит)))

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 июня 2016, 21:29

      Мутко думал 6,7 лет и наконец понял. что нужно понять, что нужно делать.

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2016, 20:46

      мудко,иди на х..й..

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 июня 2016, 20:34

      Мутко, Зурабов, Кох, Фурсенко-- что не фамилия, плеваться тянет.
      Лучшие друзья Путина.

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 июня 2016, 21:10

      Когда ты , предатель России уже сдохнешь? Чмошник сраный)))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 июня 2016, 09:08

      Нет,лучший друг-виолончелист

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 18 июня 2016, 20:34

      Бомбардир давай голосование! Что нужно сделать чтобы изменить состояние дел в российском футболе? Голосую за отмену лимита!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > juvseriy 18 июня 2016, 21:04

      Убого))) А проблема совсем в другом. Именно коррупция не дает возможности подписать полноценные контракты с клубами. Покупают легионеров за миллионы и получают откаты.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 19 июня 2016, 09:11

      Хотелось бы спросить -кто не борется с коррупцией?

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июня 2016, 20:31

      я так считаю Мутковский враг всего спорта при Сталине его бы без суда и следствия расстреляли сколько моно терпеть этого балобола

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Garrincha58 19 июня 2016, 09:12

      Не обязательно,могли и футболистов расстрелять или болельщиков))

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 июня 2016, 20:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какую пользу приносят наши футболисты для развития России?
      Молодые ученые приносят больше пользы, а зарплаты у них не такие космические, как у доморощенных футболистов.
      Почему государство ставить футбол в приоритет , если люди на стадионы не ходят?
      Кто за Мутко писал кандидатскую по экономике, если он даже не смог сдать кандидатский минимум?

      -5
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 июня 2016, 20:42

      Детский сад))) Простые профессиональные инженеры, которые трудятся над новыми образцами вооружения получают заказы от государства и зарабатывают хорошие деньги. О каких молодых ученых ты говоришь и что они сделали для государства? Это во-первых.
      А во-вторых, причем тут, например, Гинер, который из своих денег оплачивает зарплаты футболистам? Он ещё твоим молодым ученым должен зарплату платить? Мы итоги футбола хоть по ТВ видим, а итоги работы молодых ученых где посмотреть? И какая мне от них польза?

      2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 июня 2016, 00:14

      ВАШИ футболисты для развития НАШЕЙ страны никакой пользы не приносят. Так что уймись и дуй на хохляцкий форум обсуждать своих футболистов.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 18 июня 2016, 20:23

      Прежде чем на Мутко нападать, подумайте, какой пидор на его место придет. А сомневаться, что это будет именно пидор, или какой еще другой гандон, не приходится - у власти других просто нет. Так что пусть уж этот, зато всем знаком, даже повеселить может...

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