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    Италия борется за досрочный выход в плей-офф в матче со Швецией

    Несмотря на впечатляющий старт, в стане сборной Италии слово «осторожность» остается самым популярным. Победа над шведами гарантирует «скуадре адзурре» место в 1/8 финала, а вот поражение может спутать все карты. Поэтому подойти к матчу со Швецией итальянцам надо так же, как к стартовой игре, то есть предельно сосредоточенными.

    Скорее всего, будут внесены изменения в стартовый состав сборной Швеции по сравнению с матчем первого тура. Одна из замен – вынужденная, поскольку травму получил Микаэль Лустиг. Ожидается, что на позиции правого защитника будет действовать Виктор Линделоф, а Эрик Юханссон отправится в центр обороны. Альбин Экдаль может заменить в центре полузащиты Оскара Левицки, а у Златана Ибрагимовича, вероятно, появится новый партнер в нападении. Гвидетти должен выйти в стартовом составе, сыгравший важную роль в организации ответного гола в поединке с ирландцами.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 15:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      baltica 17 июня 2016, 17:54

      Деббилпв

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 июня 2016, 13:02

      шведов даже наши выиграли, поэтому итальянцам они на 1 зуб

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 июня 2016, 10:11

      А я уверен в Итальянцах

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