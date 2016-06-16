Мутко: «Совмещение постов Слуцким? После Евро-2016 будем думать»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что после Евро-2016 будет принято решение о возможном продолжении сотрудничества с Леонидом Слуцким, который совмещает посты главного тренера сборной России и ЦСКА.

«Продолжение сотрудничества со Слуцким? По окончании чемпионата Европы будем думать», – сказал Мутко.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Слуцкий покинет пост главного тренера сборной России независимо от результатов, показанных командой на Евро-2016.