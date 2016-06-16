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    Мутко: «Совмещение постов Слуцким? После Евро-2016 будем думать»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что после Евро-2016 будет принято решение о возможном продолжении сотрудничества с Леонидом Слуцким, который совмещает посты главного тренера сборной России и ЦСКА.

    «Продолжение сотрудничества со Слуцким? По окончании чемпионата Европы будем думать», – сказал Мутко.

    Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Слуцкий покинет пост главного тренера сборной России независимо от результатов, показанных командой на Евро-2016.

    Источник: Р-Спорт

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    16.06.2016 22:16
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 17 июня 2016, 13:08

      думать надо меньше а соображать больше

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 июня 2016, 10:14

      Совмещение-это по сути авральный вариант,что означает что сборная по большому счету никому не нужна! Иногда это срабатывает,но ненадолго,потому что делами сборной должны заниматься тренеры,свободные от клубных дел,тогда у них будет холодная объективность и это должны быть наши специалисты с большим желанием побеждать!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июня 2016, 10:00

      Л.В. Слуцкому нужно отказаться от сборной РФ и оставаться Гл.тренером в
      клубе ЦСКА и повышать свой клубный авторитет, а появится предложение от
      зарубежного клуба,то его и рассматривать. На место Гл.тренера сборной РФ
      даже не обсуждать кандидатуры Черчесова или Бердыева, а договариваться
      только с В.Г. ГАЗЗАЕВЫМ.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 июня 2016, 09:57

      Пост дворника и ночного сторожа, пожалуй можно.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zeff 17 июня 2016, 10:02

      Это про Боша?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > vladimir-7 17 июня 2016, 10:54

      Ты совсем дурак?

      -2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 17 июня 2016, 09:30

      Дорогие друзья, обидно не то что мы проигрываем Словакии или беззубо играем в футбол! Обидно то, что тренер не может психологически настроить игроков на битву, если класса и опыта не хватает!!! Посмотрите на "Великие" футбольные державы Албанию, Венгрию, Исландию, Сев. Ирландию ..... Они готовы умереть на поле!!! Желанием берут, выгрызают очки у Португалии, обыгрывают заведомо сильных для себя соперников ( Австрия, Украина). Играйте так, будто это последняя финальная игра, и в Ваш адрес не полетят бранные слова и болельщики Вам скажут огромное спасибо за Ваше желание и упорство!!! Не бойтесь ошибаться впереди, обостряйте, обводите, двигайте мяч по полю быстрее и Вам самим будет приятно играть, а не мучиться, как в первых двух играх!!! Глаза пусть горят у Вас!!! В общем надеемся, ждем и верим!!! А пока стыдно......

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      Рейтинг: +20

      Матиур > Totti11 17 июня 2016, 13:42

      А Слуц никогда не мог ничего подобного

      -2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > vvv246 24 июня 2016, 16:27

      ты в футбол, кроме чем во дворе с малышами, играл вообще???

      0
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 17 июня 2016, 09:02

      С такими игроками, только Бердыев, сможет что-то показать на ЧМ 2018.

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      Рейтинг: +459

      sour12 > sochi-2013 19 июня 2016, 04:23

      бердыев что даёт игрокам +100 скорости +100 точности +100 силы +100 выносливости??? тогда бердыева надо в барсу и барса будет всех обыгрывать со счётом 20-0

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 17 июня 2016, 08:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      надо гнать муД.ка ..но братан

      -4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 июня 2016, 07:47

      Совмещать нельзя! Сборная комплектуется по принципу своей команды, а не сильнейшими! Вот и результат!

      -2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Serjoga 17 июня 2016, 09:17

      ты прав! И это у нас в стране проблема!!! Нужен тренер без клуба!

      -1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 июня 2016, 06:16

      Черчесов.

      0
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      Рейтинг: +1338

      Lilipyt 17 июня 2016, 00:45

      Если Мутко решит продлить контракт с Леонидом Викторовичем, то только при одном условии, если Слуцкий расторгнет контракт с клубом ЦСКА (контракт должен был закончиться в июне 2016 года, но его продлил до июня 2019 года). При таких условиях тренер ни когда не расторгнет контракт с клубом по своей воле т.к. ему придется заплатить неустойку, а это будут однозначно не малые деньги, как и клуб не захочет терять хорошего, и опытного специалиста. Так же сборной не нужен тренер с совмещением постов, это вводит в рамки самого тренера и он начинает строить игру по тактике клуба, тем самым игроки ЦСКА будут в приоритете в вызове в сборную.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Lilipyt 17 июня 2016, 01:29

      Учитывая наш идиотский футбол, не удивлюсь если Слуцкий будет совмещать посты.

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      Рейтинг: +54

      CheKubana > Lilipyt 17 июня 2016, 01:49

      Они уже в приоритете! Что там делает сраный Головин?

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      Рейтинг: +1338

      Lilipyt > CheKubana 17 июня 2016, 11:02

      Головин не опорник и поэтому там у нас проходной двор! Надеюсь против Уэльса в старте выйдут, вместо Головина -> Мамаев, Нойштендера -> Глушаков и Кокорин -> Самедов. Но более вероятно выйдет Широков взамен Кокорина, это прибавит креативности, чем с Самедовым, но упадет скорость передвижения с мячом у Широкого.

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