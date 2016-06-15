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    Роналду попал в символическую сборную первого тура Евро-2016

    УЕФА опубликовал символическую сборную первого тура Евро-2016.

    Наибольшее представительство в этой команде получили Испания и Германия – по три игрока. Также в сборную попали два француза, один англичанин и по одному футболисту из Уэльса и Португалии.

    Полностью состав символической сборной первого тура Евро-2016 выглядит следующим образом: Нойер, Альба, Пике, Мустафи, Хуанфран, Канте, Дайер, Кроос, Пайе, Роналду, Бэйл.

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    Источник: УЕФА

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    15.06.2016 22:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +148

      grafff 16 июня 2016, 22:54

      они должны поспорить с Кокориным, он тоже блИстал!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 16 июня 2016, 22:53

      или его по инерции включили?

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 16 июня 2016, 22:52

      он вообще играл?

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 июня 2016, 08:23

      с какого перепугу? что он сделал?!

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 16 июня 2016, 08:22

      .....кто то песни пел про акинфеева в символической первого тура!!!!....и где он?....ну теперь то, после двух плюшек, которые классный вратарь должен был тащить, он уже ни куда не попадет!!!!

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 июня 2016, 07:53

      где Иньеста, который идеальный навес сделал, в итоге Пике забил и Испания победила в концовке игры!!!

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 16 июня 2016, 07:31

      он проплатитил наверно себе место в симвалической сборной

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > geragera 16 июня 2016, 08:24

      очком..,как он умеет ))

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 16 июня 2016, 03:28

      Где Джака?

      0
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      Рейтинг: +32

      milanium 16 июня 2016, 02:14

      А где итальянцы которые победили звездных белгийцев

      5
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      Рейтинг: +16

      rooney13082511 16 июня 2016, 01:45

      В УЕФА как был бардак так и остался...

      2
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