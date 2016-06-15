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    Коулмэн: «Если победим в матче с Англией, все уже будет сделано»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился ожиданиями в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии.

    «Мы готовы. Нам следует позаботиться о своей игре. Если мы хотим выйти из группы, делать это надо благодаря собственной игре. Это серьезнейший тест, большое испытание. Если победим, все сделано, если же нет, у нас все равно еще будет шанс. У нас есть возможность добиться чего-то очень особенного. Мы можем быть уверены в себе, сейчас не надо строить из себя кого-то, кем мы не являемся.

    Надо заботиться о своей игре и не беспокоиться о сопернике, кем бы он ни был. Я больше волнуюсь о нашей команде, а не об Англии. Мы можем концентрироваться только на себе. Когда я говорю, что это просто очередной матч, я ни в коем случае не выказываю неуважение к Англии. Необходимо убедиться, чтобы мы не перегорели. Постараюсь убедиться, чтобы мои игроки оставались спокойны и сфокусированы. На Англию оказывается гораздо большее давление, от нее ожидают большего», – сказал Коулмэн.

    Матч Англия – Уэльс состоится в четверг, 16 июня. Начало – в 16:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    15.06.2016 22:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 июня 2016, 00:16

      Удачи вам!Порвите Англичан))

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