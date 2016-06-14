Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шпрыгин: «Российских болельщиков арестовали из-за ухудшившегося состояния английского фаната»

    Глава ВОБ Александр Шпрыгин рассказал, по каким причинам французская полиция задержала автобус с российскими болельщиками на выезде из Парижа.

    «Все прояснилось. Сначала шеф жандармерии нас отпустил, но позже прокурор Марселя принял решение всех арестовать, включая женщин и водителей! Подобное решение прокурор принял в связи с резко ухудшившимся состоянием пострадавшего англичанина – у него перестал функционировать мозг...

    Фактически в ближайшее время будет объявлено о смерти английского болельщика, пострадавшего в беспорядках в Марселе», – сообщил Шпрыгин.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2016 18:28
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 20:54

      Похоже, не все так однозначно. Корреспондент "Вестей" в репортаже с порога жандармерии говорил о том, что выдворят всех, кто был в автобусе, но по иной причине. Якобы они не подчинились властям в требовании предъявить док-ты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 21:23

      Инфа меняется. Теперь там подтверждают слова Шпрыгина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 июня 2016, 19:34

      Виновных надо наказывать. Факт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июня 2016, 18:49

      Так это на улицах Марселя было или прям на стадионе ?
      Большая разница.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 14 июня 2016, 18:35

      Судить этих быдланов. Это уже не шутки, смерть человека. Виновные пускай останутся там лет на 15

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Bellamy90 14 июня 2016, 20:55

      Сынок, а как же смерть другого англичанина, который напился и упал с восьми метров и разбился? Англичане- это настоящее быдло и таких еще поискать! Просто везде политика в спорте. После недели беспорядков во Франции, нашли козлов отпущения в виде наших болельщиков. Нет, я их конечно не оправдываю, но справедливости в решении УЕФА- ноль! А еще хочется отметить бездействие полицаев- вонючих лохов французских, которые не могут ничего нормально организовать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Антибиотик 14 июня 2016, 21:36

      +

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11