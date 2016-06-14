Шпрыгин: «Российских болельщиков арестовали из-за ухудшившегося состояния английского фаната»

Похоже, не все так однозначно. Корреспондент "Вестей" в репортаже с порога жандармерии говорил о том, что выдворят всех, кто был в автобусе, но по иной причине. Якобы они не подчинились властям в требовании предъявить док-ты.
Глава ВОБ Александр Шпрыгин рассказал, по каким причинам французская полиция задержала автобус с российскими болельщиками на выезде из Парижа.
«Все прояснилось. Сначала шеф жандармерии нас отпустил, но позже прокурор Марселя принял решение всех арестовать, включая женщин и водителей! Подобное решение прокурор принял в связи с резко ухудшившимся состоянием пострадавшего англичанина – у него перестал функционировать мозг...
Фактически в ближайшее время будет объявлено о смерти английского болельщика, пострадавшего в беспорядках в Марселе», – сообщил Шпрыгин.