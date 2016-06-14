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    Словакия перед матчем с Россией предупредила своих болельщиков о возможных провокациях

    Футбольный союз Словакии опубликовал рекомендации для болельщиков перед матчем второго тура группового этапа Евро-2016 против команды России.

    «Рекомендуем словацким болельщикам соблюдать меры безопасности и избегать участия в возможных дальнейших столкновениях фанатов России и Англии.

    Мы пользуемся репутацией мирных болельщиков, поэтому не нужно реагировать на провокации. Также рекомендуем прийти на стадион задолго до начала матча», – сказано в обращении Футбольного союза Словакии.

    Матч Россия – Словакия состоится в 15 июня в Лилле, а сборная Англии сыграет с Уэльсом на следующий день в Лансе, который находится в 40 километрах от Лилля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2016 01:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 14 июня 2016, 08:59

      Че-то зациклились на наших.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 14 июня 2016, 08:22

      Чему удивляться то в этом заявлении. Вся Европа уже давно полноценный придаток США, как им "большой брат" сказал, так и будут чирикать. А болелы, как вступали в стычки, так и будут вступать (и не только российские и англецкие) Чемпионат, только начался, ещё много всякого будет.

      -3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 июня 2016, 07:33

      Уже шарахаются, как от чумных.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 14 июня 2016, 02:28

      болельщики всегда дрались и устраивали беспорядки. но почему то только сейчас это стало так пугать гейропейцев. и почему то только от российский болельщиков призывают опасаться. и все это попахивает заговором перед ЧМ в России.

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