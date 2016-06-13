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    За день до игры со Словакией руководство РФС встретится с болельщиками

    Вице-президент РФС Сергей Прядкин и генеральный секретарь организации Александр Алаев встретятся с болельщиками сборной России 14 июня. На встрече будет обсуждаться вопрос поведения фанатов во Франции.

    «На встрече вновь будет подчеркнуто, что для сборной России очень важно иметь поддержку так называемого двенадцатого игрока, ведь вклад болельщиков в успех команды является поистине огромным.

    В то же самое время РФС демонстрирует категорическую нетерпимость ко всем видам правонарушений среди болельщиков. Хулиганские выходки, расизм, а также все виды проявления дискриминации необходимо исключить в полной мере. Борьба в духе честной игры должна разворачиваться на поле исключительно между двумя соперничающими командами! В футболе, который многими справедливо называется праздником, не может быть место насилию и неуважительному отношению друг к другу!», – сказано об этой встрече на сайте РФС.

    Напомним, 15 июня сборная России сыграет свой второй матч на Евро-2016 против команды Словакии.

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    Источник: РФС

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    13.06.2016 23:07
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 14 июня 2016, 07:24

      То, что англосаксов от....здили, это правильно.., дальше надо быть скромными и тихими.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 14 июня 2016, 07:02

      Пусть лучше песню Владимира Семеновича Высоцкого вместе послушают: "Ой где был я вчера".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 14 июня 2016, 04:52

      Разумные люди ерундой заниматься не будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 14 июня 2016, 03:20

      Поддержка нужна

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Elio 14 июня 2016, 00:23

      Позорят страну...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 июня 2016, 00:23

      - Сержант! Почему у рядового Иванова перелом челюсти?
      - Так он мне батарею на ногу уронил!
      - И ты ему сломал за это челюсть, негодяй?
      - Никак нет, товарищ капитан! Я лишь сказал: "Рядовой Иванов! Своими неаккуратными действиями вы причинили невыносимую боль старшему по званию!"...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      A.A.Anzor 14 июня 2016, 00:08

      так они туда и поехали себя показать да и европу "ПРОУЧИТЬ"

      4
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 14 июня 2016, 00:03

      Бесполезняк разговаривать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 13 июня 2016, 23:50

      Переживать игру вместе с командой, словно ты сам играешь -это и есть призвание болельщика. А все эти ФАНАТЫ, блять, фантомасы, правые секторы, ублюдки с пивом и зажигалками в сраке -эта грязь ничего общего с футболом не имеет! Обидно, что соотечественники в Европе опять обосрали нашу страну. С ув.

      6
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      Рейтинг: +127

      талхк > Дон Посей 13 июня 2016, 23:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      idi naxyi, drug.

      -6
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