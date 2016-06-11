Английских фанатов в Марселе разгоняли слезоточивым газом

хахахха) как же перекрутили новость))) Из выхода метро двое людей с символикой РФ напали на одного человека с символикой Англии. Потом подтянулись остальные и началась массовая драка пьяных фанатов с обох сторон! Вот так написано в газетах Франции, а не то, что вы прочитали на этом сайте!)))
Английские фанаты организовали массовые беспорядки в пригороде Марселя перед матчем сборных Англии и России, сообщает AP. Пьяные фанаты начали кидаться на правоохранителей стульями и били бутылки, а полиция в ответ применяла слезоточивый газ.
Источник сообщает, что не все столкновения были спровоцированы фанатами сборной Англии. Один из местных баров вечером атаковала группа местных жителей.
«УЕФА сожалеет о беспорядках, произошедших в Марселе. Мы уверены, что местные власти, ответственные за порядок в городе, обеспечат безопасность приезжих болельщиков. Мы просим всех фанатов вести себя уважительно, в рамках приличия», — гласит заявление УЕФА по этому поводу.