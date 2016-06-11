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    Английских фанатов в Марселе разгоняли слезоточивым газом

    Английские фанаты организовали массовые беспорядки в пригороде Марселя перед матчем сборных Англии и России, сообщает AP. Пьяные фанаты начали кидаться на правоохранителей стульями и били бутылки, а полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

    Источник сообщает, что не все столкновения были спровоцированы фанатами сборной Англии. Один из местных баров вечером атаковала группа местных жителей.

    «УЕФА сожалеет о беспорядках, произошедших в Марселе. Мы уверены, что местные власти, ответственные за порядок в городе, обеспечат безопасность приезжих болельщиков. Мы просим всех фанатов вести себя уважительно, в рамках приличия», — гласит заявление УЕФА по этому поводу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 06:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 11 июня 2016, 12:41

      хахахха) как же перекрутили новость))) Из выхода метро двое людей с символикой РФ напали на одного человека с символикой Англии. Потом подтянулись остальные и началась массовая драка пьяных фанатов с обох сторон! Вот так написано в газетах Франции, а не то, что вы прочитали на этом сайте!)))

      -2
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      Рейтинг: +127

      талхк > SD-Podonok 11 июня 2016, 18:46

      иди соси дальше,салоедище

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 11 июня 2016, 09:44

      Надо было им стрелять по ногам...

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      Рейтинг: +127

      талхк 11 июня 2016, 07:53

      только вот англичане зассали выйти 50х50 с нашими. инфа 100% из марселя

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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok > талхк 11 июня 2016, 12:43

      Вас и поляки лупить будут, и украинцы, и англичане....короче лучше сидите в отелях))

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      Рейтинг: +127

      талхк > SD-Podonok 11 июня 2016, 18:45

      иди соси хохол тупорылый. русский оф на 1м месте в европе.

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