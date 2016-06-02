Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» предложил 4 миллиона за сезон Мхитаряну

    «Ювентус» продолжает рассчитывать на покупку у дортмундской «Боруссии» полузащитника Генриха Мхитаряна, сообщает Tuttosport. Итальянцы готовы предложить 27-летнему футболисту сборной Армении зарплату в 4 миллиона евро за сезон. Проблема в том, что Мхитарян хочет зарабатывать не менее 6 миллионов евро за сезон.

    Известно, что в услугах Мхитаряна заинтересованы также «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

    В прошедшем сезоне футболист провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 32 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2016 17:43
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax 4 июня 2016, 01:04

      Мхитарян красавец! Молодец

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 2 июня 2016, 21:32

      Неужели, разваливается Боруссия?((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 2 июня 2016, 21:26

      Мхитарян был бы не лишним.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 2 июня 2016, 19:57

      не в коня корм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      aloha_aloha 2 июня 2016, 19:52

      нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 2 июня 2016, 19:47

      Мхитарян достойный игрок. Какую конкуренцию в Донецке с трио бразильцев выдержал. И в основе Боруссия без него никак. И лучшего в Бундеслиге в этом году получил... Так что достоин он этих денег...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > ljrljr0505 4 июня 2016, 18:10

      не только выдержал, еще и был лучшим бомбардиром)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      sebp05 2 июня 2016, 18:37

      Коля, не ведись (с)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 2 июня 2016, 18:13

      Вполне заслуживает 5-6 лямов! Статистика достойная , очень полезный игрок!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 июня 2016, 17:51

      Аппетиты растут у него

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +582

      lNeTl > roman230582 2 июня 2016, 18:06

      Да и цена его тоже не маленькая

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > roman230582 2 июня 2016, 18:07

      на статистику его посмотри...и он хочет не менее 6 лямов за это,а потом посмотри на статистику кокошки (можно даже за последние 3-5 лет) и он получает 5 или 6 лямов=)Так что в самый раз аппетиты.Может позволить себе и больше запросить

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > lNeTl 4 июня 2016, 18:11

      Цена как раз таки маленькая для него, объективно на 50-60 млн. тянет!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > 4 июня 2016, 18:14

      Лучший ассистент бундеслиги и лучший игрок по версии зрителей! Еще сомнения есть насчет его запросов?))) Ничего не завышено, даже очень лояльную з/п просит.
      Жаль, если уйдет, было бы интересно на Боруссию в ЛЧ посмотреть такую как сейчас

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11