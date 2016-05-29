ЦСКА хочет провести Суперкубок УЕФА, а не финал Лиги Европы

Московский ЦСКА не подавал заявку на проведение финала Лиги Европы на своем стадионе, о чем ранее сообщил глава РФС Виталий Мутко. По словам генерального директора армейцев Романа Бабаева, речь идет о матче за Суперкубок УЕФА.

«Произошло какое-то недоразумение, мы не подавали заявку на финал Лиги Европы из-за вопроса с вместимостью стадиона. Мы претендуем на Суперкубок УЕФА. Мы благодарны РФС, что они нас поддерживают, мы обратились к УЕФА, но пока никакой конкретики нет – ни в каком году мы можем провести, ни когда будет решение», – заявил Бабаев.