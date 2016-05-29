Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА хочет провести Суперкубок УЕФА, а не финал Лиги Европы

29 мая 2016, 17:35
4

Московский ЦСКА не подавал заявку на проведение финала Лиги Европы на своем стадионе, о чем ранее сообщил глава РФС Виталий Мутко. По словам генерального директора армейцев Романа Бабаева, речь идет о матче за Суперкубок УЕФА.

«Произошло какое-то недоразумение, мы не подавали заявку на финал Лиги Европы из-за вопроса с вместимостью стадиона. Мы претендуем на Суперкубок УЕФА. Мы благодарны РФС, что они нас поддерживают, мы обратились к УЕФА, но пока никакой конкретики нет – ни в каком году мы можем провести, ни когда будет решение», – заявил Бабаев.

Источник: ТАСС
Суперкубок УЕФА Лига Европы ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koli4ka
1464535157
а Кубок юго-восточной Антарктиды было бы лучше...
Ответить
swot1205
1464535740
тоже хорошая идея
Ответить
dodik_aqalarov
1464542491
))))))))))
Ответить
Lev Aleks
1468476115
))
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
ФотоСафонов выложил фото с Суперкубком УЕФА
2025.08.14 20:55
7
Игрок «Тоттенхэма» подвергся расистским оскорблениям в матче за Суперкубок УЕФА
2025.08.14 15:43
Энрике доволен наличием Сафонова в «ПСЖ»
2025.08.14 12:50
3
Тренер «Тоттенхэма» высказался о поражении от «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА
2025.08.14 10:50
2
Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
2025.08.14 09:50
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
2025.08.14 09:05
ФотоСафонов выложил фото из раздевалки «ПСЖ» после победы в Суперкубке УЕФА
2025.08.14 08:23
ФотоНазван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
2025.08.14 00:54
1
⚡️ Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» отыгрался с 0:2 и взял трофей, победив «Тоттенхэм» по пенальти
2025.08.14 00:10
7
Фото«ПСЖ» пропустил в Суперкубке УЕФА из-за ошибки дебютанта Шевалье, выпущенного вместо Сафонова
2025.08.13 23:11
7
Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА
2025.08.13 21:21
3
Сафонов рассказал о настрое на матч за Суперкубок УЕФА
2025.08.13 11:39
5
Игрока «Тоттенхэма» убрали из заявки на матч за Суперкубок УЕФА по дисциплинарным причинам
2025.08.12 21:51
ФотоСафонов – в заявке «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА
2025.08.12 13:50
Вальверде высказался о победе над «Аталантой»
2024.08.15 07:47
Гасперини высказался о поражении от «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА
2024.08.15 05:44
Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке УЕФА
2024.08.15 03:00
ФотоНазван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
2024.08.15 02:46
1
Мбаппе поделился эмоциями от дебюта за «Реал» – он забил и взял трофей
2024.08.15 00:41
Мбаппе выиграл первый в карьере еврокубок – в дебютном матче за «Реал»
2024.08.15 00:23
Модрич стал самым титулованным игроком в истории «Реала»
2024.08.15 00:15
1
«Реал» обошел «Барсу» и «Милан» и стал первым в истории шестикратным обладателем Суперкубка УЕФА
2024.08.15 00:01
ВидеоОбзор матча «Реал» – «Аталанта» голы и лучшие моменты (Видео)
2024.08.14 23:51
Суперкубок УЕФА. «Реал» победил «Аталанту» (2:0), Мбаппе забил в дебютном матче
2024.08.14 23:51
2
Мбаппе забил за «Реал» в дебютном матче
2024.08.14 23:27
Мбаппе дебютировал за «Реал»
2024.08.14 22:16
Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА
2023.08.17 09:18
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+