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    Роналду: «Не хочу покидать «Реал», планирую завершить здесь свою карьеру»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что не собирается уходить из мадридского клуба.

    «Я хочу остаться в Мадриде и выступать за «Реал». Хочу именно здесь завершить свою карьеру. Продление контракта? Посмотрим. Думаю, руководство клуба поступит правильно, если предложит мне новое соглашение. Я счастлив в «Реале» и не знаю клуба лучше этого», – сказал португальский форвард.

    Нынешнее соглашение Роналду с «Реалом» рассчитано до 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании он провел 36 матчей, в которых забил 35 голов.

    Источник: Goal.com

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    25.05.2016 18:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +50

      Madridist05 26 мая 2016, 21:41

      Отлично если будет новый кантракт а прикинте его продадут эль класико будет не таким уже а противостояние Месс и Рона будет редким так что даже для болела Барсы будет лучше если Рон останется

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 26 мая 2016, 21:23

      Это вряд ли вероятно, пока у руля нынешний президент.

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 25 мая 2016, 21:30

      Очень хорошо, терпеть не могу, что игрока, что шоу-бизнес клуб.

      -1
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      Рейтинг: +6

      Distemp 25 мая 2016, 21:17

      Я думаю он сгорит в Реале!

      -1
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      Рейтинг: +9

      gunduzaqayev 25 мая 2016, 19:08

      )))))))))

      -1
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